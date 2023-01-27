Федеральный проект «Zа Самбо», участниками которой стали представители сферы образования – сотрудники отделов образования муниципальных районов и городских округов области, представители общеобразовательных учреждений – был презентован в режиме видеоконференции в Липецкой области. Губернатор региона Игорь Артамонов неоднократно отмечал важность приобщения жителей области к спорту и ценностям активного образа жизни. «Массовость – основа всех наших спортивных достижений. Спорт должен развиваться и быть более доступным для людей разного возраста и разной физической подготовки. Массовое физкультурное движение помогает добиться успеха и закалить характер», – считает Игорь Артамонов.

Проект «Zа Самбо» на презентации представил один из его организаторов в регионе, тренер Сергей Гуляев. Он поделился практикой подготовки тренеров-преподавателей и обозначил основные направления проекта. Среди них – «Самбо в школу», целью которого является открытие секций и спортивных клубов самбо в каждом общеобразовательном учреждении региона. Кроме того, особое внимание будет сделано на обучение и подготовку тренеров, также в планах проведение Школьной лиги самбо.

На презентации подчеркивалось, что самбо – уникальное отечественное единоборство, важная составляющая российской культуры, системы воспитания, направленная на развитие физических, морально-волевых качеств человека, патриотизма и гражданственности. Благодаря своей доступности самбо входит в число наиболее массовых видов спорта в России. Для его полноценного развития и популяризации как единственного отечественного вида спорта реализуется федеральный проект «Zа Самбо», организаторами которого выступили Президиум Генсовета Всероссийской политической партии «Единая Россия» и Всероссийская федерация самбо.

«На ближайшее время перед нами стоит задача привлечь к занятиям самбо как можно больше людей, возродить этот исконно русский вид спорта и сделать его еще более массовым. Это наш основной приоритет в работе по реализации проекта «Za Самбо», – отметил координатор проекта в Липецкой области, начальник управления физической культуры и спорта региона Михаил Маринин.