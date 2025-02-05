Третье издание Красной книги Липецкой области официально презентовали в областном краеведческом музее. Оно состоит из двух томов – «Растения, грибы, лишайники» и «Животные». В него вошли 504 редких вида: 176 растений, 88 насекомых, 84 птицы, 44 мха, 40 грибов, 38 лишайников, 20 млекопитающих, 6 рыб, 5 пресмыкающихся и 3 земноводных. Это представители флоры и фауны, которые нуждаются в особой охране.

Региональная Красная книга переиздается каждые десять лет. Первый выпуск был в 2005 году, второй – в 2014-м. Данные актуализируются после многочисленных исследований, экспедиций. Ученые-натуралисты наведываются во все уголки региона: забираются на скалы, идут на болота, в леса, опускаются на дно водоемов.

Как отметил на презентации заместитель председателя комиссии по Красной книге, замдиректора заповедника «Галичья гора» по научно-исследовательской работе Владимир Сарычев, Липецкая область – один из наиболее изученных регионов в ЦФО. Это стало возможным благодаря хорошо развитой научной базе и достаточному числу профессионалов, искренне преданных своему делу.

«Каждый раз, занимаясь подготовкой очередного издания Красной книги, наши ученые проводят детальнейшие исследования флоры и фауны Липецкой области, на основе которых делают выводы о необходимых мерах по охране природы и использовании природных ресурсов. Это важная часть экологической повестки», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

На встрече вице-губернатор региона Илья Карлин поблагодарил специалистов, занимавшихся подготовкой третьего издания, а также поздравил экологов с прошедшим 100-летним юбилеем Всероссийского общества охраны природы.