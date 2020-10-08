Прежний председатель ВОС Добринского района сохранил свой пост

В сентябре прошла отчетно-выборная конференция Добринского филиала Всероссийского общества слепых.

В присутствии делегатов первичных отделений организации о проделанной работе отчитался председатель районной организации ВОС Виктор Агарков. Он рассказал собравшимся о том, что ему удалось сделать для инвалидов по зрению за последние пять лет. Его доклад изобиловал не только цифрами, но и конкретными фактами, делами.

После выступления В.В. Агаркова началось обсуждение его доклада и выборы нового председателя. В итоге, единогласно на новый пятилетний срок члены Добринского филиала ВОС избрали своим председателем Виктора Васильевича, пожелав ему не сбавлять заданный темп в своей работе.