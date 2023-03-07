Липчанку Ольгу Стрельникову 8 Марта наградит наш Президент России. Об этом на своей странице «Вконтакте» поделилась начальник регионального управления социальной политики Ольга Белоглазова.

Жительница Добровского района Ольга Стрельникова станет первой женщиной региона, удостоенной звания «Мать-героиня» после его установления в 2022 году. Вместе с супругом, настоятелем Троицкого храма села Большой Хомутец, Ольга воспитывает 11 детей.

Старшей дочери – Марии – в этом году исполнится 19, она будущий неонатолог. Младшему сыну Василию – три года. Всего в семье шесть дочерей и пять сыновей.

Ольгу Викторовну уже отметили на региональном уровне. В 2015 году ее наградили знаком «Слава Матери».

На этот раз церемония награждения пройдет в Кремле. Пока званием «Мать-героиня» отмечены 11 россиянок. Гордимся, что среди них теперь есть и липчанка.