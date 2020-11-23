Президент подписал закон о повышении ставки НДФЛ до 15% для состоятельных россиян

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ставки НДФЛ с 13% до 15% на доходы, которые превышают 5 млн рублей в год, сообщает ТАСС.

Закон разработан по поручению главы государства и направлен на создание дополнительного источника финансирования для лечения детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными).

Согласно финансово-экономическому обоснованию закона, увеличение налоговой ставки приведет к дополнительному поступлению в 2021 году налогов в размере 60 млрд рублей, в 2022 году – 64 млрд рублей, в 2023 году – 68,5 млрд рублей. Эти ассигнования уже зарезервированы при формировании проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов по государственной программе “Развитие здравоохранения”.

В законе уточняется, что налоговая ставка в размере 13% сохраняется для доходов физических лиц (налоговых резидентов РФ) от продажи имущества и долей в нем, доходов в виде стоимости имущества, полученного в порядке дарения, а также для подлежащих налогообложению доходов, полученных гражданами в виде страховых выплат по договорам страхования и выплат по пенсионному обеспечению.

Исключение составляют ценные бумаги. При этом подчеркивается, что доходы в виде фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании свыше 5 млн рублей в год облагаются НДФЛ в размере 15%, сюда же включаются дивиденды, полученные от иностранной организации и признанные физическим лицом в своей декларации.