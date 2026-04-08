Президент РФ Владимир Путин присвоил липецкому авиаполку почётное звание «гвардейский»

Почётное звание «гвардейский» присвоено исследовательско-инструкторскому смешанному авиационному полку Липецкого авиацентра. Соответствующий Указ подписан Президентом РФ Владимиром Путиным 6 апреля.

Полк специализируется на испытаниях новой техники и подготовке молодого лётного состава. «Сегодня у нас особенный повод для гордости. Наши липецкие лётчики, наши «Соколы», наши асы за героизм и отвагу, стойкость и мужество при защите Отечества получили статус, который подтверждает их доблесть и символизирует принадлежность к элите Армии России. Поздравляю каждого, кто служил и служит в полку. Спасибо за мужество и мастерство. Вы – гордость страны и пример для всего мира», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.