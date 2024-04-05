Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии нового образовательного центра «Технологии» в Липецкой области. Он будет работать на базе лагеря «Прометей».

«Сегодня у нас значимое, большое событие: мы даём старт работе круглогодичных молодёжных образовательных центров сразу в 12 регионах России. Это действительно заметное, весомое, серьёзное пополнение. И главное, что мечты ещё десятков, сотен тысяч наших девушек и юношей станут реальностью», – сказал Владимир Путин.

Липецкий центр «Технологии» будет круглогодичным. Направление деятельности – IT-компетенции. Здесь планируют проводить молодёжные форумы, семинары, хакатоны. Планируется, что в этом году на базе центра пройдёт всероссийский форум «Область будущего».

«Для нашего центра мы выбрали IT-направление. Таких специалистов очень не хватает региону. Как сказал Президент, потенциал круглогодичных центров будет в полной мере использован в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Уверен, что и наш «Прометей» будет полностью отвечать задачам нового нацпроекта», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В «Прометее» ведётся активная подготовка к летней оздоровительной кампании. Достраиваются три новых модульных корпуса. Каждый рассчитан на 47 человек. Рабочие делают кровлю, коммуникации, теплые полы, вентиляцию. Вокруг будут асфальтированные дорожки и газон с системой полива. Подобные корпуса в прошлом году построили в лагере «Берёзка».

Преображается знаменитая костровая. Здесь укрепляют бетонное основание, зачищают металлоконструкции от ржавчины, монтируют трибуны вместимостью до двух тысяч человек.

Вокруг нового бассейна появится спортплощадка с резиновым покрытием. Прометеевцы смогут заниматься на тренажёрах, играть в теннис и шахматы.