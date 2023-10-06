Встреча Президента России Владимира Путина с учащимися и преподавателями прошла в образовательном центре «Сириус» в преддверии Дня учителя. На ней присутствовала директор школы №68 Липецка Ольга Щукина.

Она поблагодарила главу государства за поддержку проекта «Школы – ассоциированные партнеры «Сириуса» и попросила распространить его на всю страну. «Проект востребован педагогическим сообществом и учениками», – сказала Ольга Щукина и предложила добавить в программу химию и биологию. Владимир Путин поддержал предложение липчанки, подчеркнув важность работы российских школ с применением модели образовательного центра «Сириус».

Как сообщили в региональном управлении образования и науки, с 1 сентября 2023 года Липецкая область присоединилась к пилотному проекту «Школы – ассоциированные партнеры «Сириуса». В нем участвуют четыре образовательные организации: школы №№68 и 26 Липецка, инженерно-технологическая школа №27 областного центра, а также школа №24 Ельца. Цель проекта – подготовка кадров для региональной экономики. Образовательный процесс ведется при методическом сопровождении образовательного центра «Сириус». Партнерами проекта являются университеты и предприятия области. «Учебные заведения региона должны ориентироваться на потребности работодателей, – уверен губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Это делает регион более привлекательным для инвесторов, которым сегодня нужны специализированные кадры. И это важно для школьников и студентов как гарантия трудоустройства».

Также на площадке федерального центра «Сириус» Владимир Путин пообщался с участниками III Международной олимпиады по финансовой безопасности, на которой соревнуются и представители Липецкой области. Это елецкая школьница Дарья Сухарева и учащаяся из Волово Елизавета Азенкова, а также студентка Липецкого филиала Финуниверситета Оксана Ролдугина. Главной темой разговора стало развитие передовых технологий в финансовой сфере. Кроме того, руководитель страны поговорил с молодыми участниками про важные для нашей страны ценности, в том числе про семью.

Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится с 2021 года по инициативе Росфинмониторинга. В соревнованиях участвуют школьники старших классов и студенты. В этом году в финал вышли более 500 учащихся из 19 стран. Программа финального этапа помимо индивидуальных заданий включает встречи с приглашенными экспертами и потенциальными работодателями, мастер-классы, панельные дискуссии, экскурсии и спортивные состязания. В Липецкой области подготовку участников олимпиады осуществляет региональный Центр финансовой грамотности.