На имя главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова поступила телеграмма от Президента России Владимира Путина. Глава государства поздравил руководителя региона и всех жителей области с Днем защитника Отечества.

«В нашей стране военная служба во все времена считалась призванием и делом чести мужественных, сильных духом людей, – говорится в поздравлении. – Уверен, так будет и впредь, ведь из века в век, из поколения в поколение бережно передается память о героических страницах истории, гордость за ратные подвиги наших отцов и дедов».

С праздником Игоря Артамонова и всех жителей Липецкой области также поздравили Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, руководители Совета Федерации и Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Они пожелали защитникам Родины и жителям региона дальнейших успехов, здоровья и благополучия.