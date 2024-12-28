Поздравительная телеграмма на имя губернатора Липецкой области Игоря Артамонова и жителей Липецкой области поступила от Президента России Владимира Путина. Глава государства поздравил руководителя региона и всех жителей с наступающими праздниками.

«Эти замечательные, всеми любимые праздники объединяют нас, создают в каждом доме особую, по-семейному тёплую атмосферу, пробуждают в людях самые светлые чувства. Желаю Вам здоровья, осуществления намеченных планов и всего наилучшего», – говорится в поздравлении Владимира Путина.

С наступающими новогодними праздниками и Рождеством Игоря Артамонова и всех липчан также поздравили Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, председатели Совета Федерации и Государственной Думы Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, полномочный представитель Президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Они пожелали Игорю Артамонову и жителям Липецкой области крепкого здоровья и всего самого доброго.