Телеграмма от Президента России Владимира Путина поступила на имя губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. В ней глава государства поздравляет руководителя региона и всех жителей области с Новым годом и Рождеством.

«В эти светлые, праздничные, всеми любимые дни в каждом доме, в каждой семье люди желают друг другу счастья, удачи, осуществления намеченных планов. Пусть наступающий 2023 год станет благополучным для вас и ваших близких», – говорится в поздравлении Владимира Путина.

С наступающими новогодними праздниками и Рождеством Игоря Артамонова и всех липчан также поздравили Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, председатели Совета Федерации и Государственной Думы Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, полномочный представитель Президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Они пожелали Игорю Артамонову и жителям Липецкой области крепкого здоровья и всего самого доброго.