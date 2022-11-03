На имя губернатора Липецкой области Игоря Артамонова поступила поздравительная телеграмма с Днем народного единства от Президента России Владимира Путина.

«Этот праздник олицетворяет неразрывную связь поколений, традиций патриотизма, сплоченности и созидания. Мы искренне гордимся великими свершениями наших предков, которые всегда, во все времена превыше всего ставили интересы Отечества. Преданность Родине, чувство личной ответственности за ее судьбу объединяют нас и сегодня. Уверен, вместе мы ответим на любые вызовы, решим самые сложные, масштабные задачи», – говорится в поздравлении главы государства.

С Днем народного единства Игоря Артамонова и всех липчан также поздравили Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, председатели Совета Федерации и Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Они пожелали Игорю Артамонову и жителям Липецкой области успехов, здоровья и всего самого доброго.