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Президент России поздравил Игоря Артамонова и всех жителей Липецкой области с Днём народного единства

5 минут назад

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Поздравительная телеграмма с Днём народного единства от Президента России Владимира Путина поступила на имя губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

«Незыблемые традиции патриотизма и сплочённости, прочная нравственная, духовная опора помогали нашим предкам преодолевать суровые испытания, созидать великую державу. Их ратные подвиги и трудовые свершения, искреннее стремление служить Отечеству всегда будут для нас вдохновляющим примером беззаветной любви к Родине, ответственности за её судьбу», – говорится в поздравлении главы государства.

С Днём народного единства Игоря Артамонова и всех липчан также поздравили Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, председатели Совета Федерации и Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев. Они пожелали Игорю Артамонову и жителям Липецкой области успехов, здоровья и всего самого доброго.

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