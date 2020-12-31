На имя главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова поступила телеграмма от Президента России Владимира Путина, в которой он поздравляет руководителя региона и всех жителей области с Новым годом и Рождеством.

«Эти замечательные праздники дарят нам неповторимую атмосферу чуда и волшебства, согревают теплом душевного общения с близкими и родными людьми. Дают уверенность в том, что все невзгоды обязательно будут преодолены. Пусть наступающий год станет успешным, запомнится творческими свершениями и добрыми делами», – говорится в поздравлении главы государства.

С наступающими новогодними праздниками Игоря Артамонова и всех липчан также поздравили Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, председатели Совета Федерации и Государственной Думы Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, полномочный представитель Президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Они пожелали Игорю Артамонову и жителям Липецкой области крепкого здоровья и всего самого наилучшего.