Поздравительная телеграмма с Днем защитника Отечества от Президента России Владимира Путина поступила на имя губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. Глава государства поздравил руководителя региона и всех жителей области с Днем защитника Отечества.

«Этот поистине всенародный праздник торжественно отмечается по всей стране и обращает нас к бессмертным подвигам многих поколений наших предков, которые в тяжелый час испытаний поднимались на защиту родной земли. Сегодня мы по праву гордимся наследниками этих легендарных ратных традиций, их героизмом и мужеством, твердой приверженностью идеалам патриотизма, честного служения Отечеству», – говорится в поздравлении главы государства.

С Днем защитника Отечества Игоря Артамонова и всех липчан также поздравили Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, председатели Совета Федерации и Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Они пожелали Игорю Артамонову и жителям Липецкой области здоровья, успехов и осуществления намеченных планов.