Правительственная телеграмма в адрес Липецкого государственного академического театра драмы имени Л.Н. Толстого поступила от Президента России. Владимир Путин обратился к коллективу и ветеранам театра, поздравив их со знаменательным событием – 100-летием липецкой драмы.

«Ваш театр прошел достойный, насыщенный значимыми, незабываемыми событиями путь, – говорится в телеграмме. – Он всегда славился замечательной, неповторимой атмосферой созидания, яркими именами режиссеров, актеров, художников, и все годы был настоящим центром притяжения для многих поколений жителей и гостей Липецка. Особые, героические страницы истории театра связаны с Великой Отечественной войной. Презрев опасность, творческие работники в составе концертных бригад выезжали на передовую, выступали перед ранеными в госпиталях, поддерживали их дух и веру в победу. Важно, что традиции преданного служения искусству достойно продолжает нынешний коллектив театра. Вы бережно храните заветы ветеранов сцены, их художественные идеи и принципы, активно ведете гастрольную деятельность, участвуете в престижных фестивалях, радуете верных зрителей громкими, интересными премьерами».

Юбилейные торжества, посвященные 100-летию театра Толстого, состоятся 5 июня. В 16:00 праздничный вечер откроет театрализованная программа эстафета эпох «Да здравствует Театр!» на лестничном каскаде перед зданием храма муз, сообщили в управлении культуры и искусства Липецкой области. В действе примут участие ведущие коллективы Липецкой области, а также артисты уличного театра «Аспект» из Санкт-Петербурга. В 17:30 на втором этаже состоится открытие музея театра, который создавался при поддержке Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина. Около 300 экспонатов разместятся на площади 75 квадратных метров.

В большом зале театра в 18:00 состоится торжественная часть и премьера спектакля «Горе от ума» А.С. Грибоедова, режиссер – заслуженный артист РФ, лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая маска» Александр Огарёв. Постановка представит новое прочтение классического произведения, в сценографии спектакля будут использованы технические средства театра XXI века.