Опыт Липецкой области в применении ИИ в соцсфере Президенту России на Международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Сбербанка Artificial Intelligence Journey 2024 представила вице-губернатор Ольга Белоглазова. Она рассказала, что жители Липецкой области стали вдвое быстрее получать социальные выплаты. Таких результатов удалось добиться благодаря внедрению решений на основе искусственного интеллекта. Правительство Липецкой области кардинально сократило срок выплаты социальных пособий жителям региона с помощью технологий искусственного интеллекта от Сбера.

В год правительство региона обрабатывает порядка миллиона заявок на различные меры социальной поддержки – как федерального, так и регионального уровня. Жители подают заявки через 28 каналов коммуникаций. Всего в Липецкой области действует 100 мер поддержки для многодетных семей, детей, пенсионеров и беременных женщин – это около 500 тысяч человек. Из них только 30% получают адресные меры поддержки. Зачастую жители обращаются за поддержкой только в критической ситуации.

Применение платформы процессной аналитики Process Mining от Сбера помогло за три недели провести обработку и анализ всех обращений за 2024 год из разных каналов коммуникаций, а это 280 сценариев предоставления мер поддержки. Для ручной обработки такого количества заявок потребовалось бы два года работы команды управления социальной политики Липецкой области.

В результате применения Process Mining от Сбера Правительство Липецкой области сократило скорость принятия решения о выплате с 21 до 12 дней. В ближайших планах уменьшить этот срок до одного дня с помощью активного применения искусственного интеллекта.

«Использование информационных технологий в госуправлении набирает обороты и даёт хороший результат. Россия является одним из лидеров по оказанию госуслуг с помощью цифровых технологий», — заявил Президент.