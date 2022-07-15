Председателем Арбитражного суда Липецкой области на второй срок полномочий назначена Татьяна Михайловна Щедухина. Указ об этом подписан президентом РФ Владимиром Путиным 14 июля 2022 года.

Впервые Татьяна Михайловна была назначена на должность председателя арбитражного суда региона Указом Президента Российской Федерации от 2 января 2016 года. Стаж работы Т.М. Щедухиной в области юриспруденции — 34 года, стаж работы в должности судьи – 22 года.

Татьяна Михайловна имеет первый квалификационный класс судьи. В 2011 году присуждено звание «Ветеран труда». Награждена ведомственными наградами: Почетная грамота Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, медаль «150 лет судебной реформы в России», наградной знак «За служение правосудию», Почетная грамота Федерального арбитражного суда Центрального округа, юбилейная медаль «25 лет арбитражным судам Российской Федерации», юбилейная медаль «20 лет Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации», звание «Почетный работник судебной системы».