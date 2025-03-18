Президент учредил комиссию Госсовета по поддержке ветеранов СВО

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Президент России Владимир Путин своим указом учредил комиссию Госсовета по поддержке ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции и членов их семей.

Как подчеркнул помощник Президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин, глава государства с первых дней специальной военной операции уделяет особое внимание поддержке участников СВО и членов их семей. В решение этой задачи включились все органы власти, общественные организации, представители бизнеса.

По словам Алексея Дюмина, новая профильная комиссия будет:

координировать усилия федеральных и региональных органов власти; повышать эффективность мероприятий в субъектах РФ;

отрабатывать весь комплекс вопросов по поддержке ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей.

«Комиссию возглавил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, за плечами которого служба в специальном подразделении Российской Федерации. Его боевое прошлое и успешный опыт работы на посту главы региона будут способствовать решению всех вопросов деятельности комиссии», — отметил Алексей Дюмин.