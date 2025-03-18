Президент учредил комиссию Госсовета по поддержке ветеранов СВО

Президент России Владимир Путин своим указом учредил комиссию Госсовета по поддержке ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции и членов их семей.
Как подчеркнул помощник Президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин, глава государства с первых дней специальной военной операции уделяет особое внимание поддержке участников СВО и членов их семей. В решение этой задачи включились все органы власти, общественные организации, представители бизнеса.
По словам Алексея Дюмина, новая профильная комиссия будет:
- координировать усилия федеральных и региональных органов власти; повышать эффективность мероприятий в субъектах РФ;
- отрабатывать весь комплекс вопросов по поддержке ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей.
«Комиссию возглавил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, за плечами которого служба в специальном подразделении Российской Федерации. Его боевое прошлое и успешный опыт работы на посту главы региона будут способствовать решению всех вопросов деятельности комиссии», — отметил Алексей Дюмин.