Президентские гранты получат 10 липецких НКО

Фонд президентских грантов подвел итоги первого конкурса 2026 года. В число победителей вошли 10 некоммерческих организаций из Липецкой области. Их социально значимые проекты получат финансирование на общу Проекты-победители охватывают самые важные сферы: поддержку детей и подростков, медицину, сохранение исторического наследия и помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

НКО «Жизнь энергия кампания» планирует выпускать социальный подростковый журнал «Подросток». Благотворительный фонд «Особая забота» направит средства на повышение доверия пациентов с тяжелыми заболеваниями к системе здравоохранения. Помощь людям с редкими диагнозами окажет и АНО «Новый взгляд» через серию вебинаров с ведущими врачами.

Для подростков и молодых людей с расстройством аутистического спектра липецкая организация «Вырастите Мир. Аутизм В Липецке» запустит программу по развитию финансовой и бытовой грамотности. Историко-археологическое направление представит проект «История в исследованиях молодых» от организации «Археолог», который познакомит участников с научной работой в парке «Аргамач». Цифровое возрождение ждет усадьбу Ивана Бунина в Озёрках благодаря инициативе Ассоциации туристской индустрии Липецкой области.

Работа будет продолжена и в сфере поддержки детей-сирот. Организация «Становление» реализует программу наставничества через общественно полезный труд. Благотворительный фонд «Сохранение нации и развитие гражданского общества» окажет комплексную паллиативную помощь тяжелобольным детям и взрослым, включая участников СВО. Малообеспеченные многодетные семьи Липецка смогут получить помощь и посетить мастер-классы в рамках проекта «Кладовая Добра 2.0» от ЛРОО «Благополучие». АНО «Открытый мир» создаст инклюзивное арт-пространство для людей с инвалидностью.

Финансирование проектов начнётся в феврале.