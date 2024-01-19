Подведены итоги конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации некоммерческим организациям на развитие гражданского общества. В числе победителей – 15 проектов из Липецкой области, которые получат поддержку на общую сумму почти 28 млн рублей.

«Получить президентский грант почетно, – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Это значит, что такие проекты нужны стране, нужны людям. Неслучайно по поручению Президента России увеличивается объем финансирования грантового фонда, и еще больше достойных идей воплощается в жизнь».

Самый крупный в регионе грант – свыше 4,9 млн рублей – получил проект «Липецкий ПОКРОВ – территория заботы», который реализует Благотворительный фонд «Сохранение нации и развитие гражданского общества». Благодаря полученным средствам будет оказываться медико-социальная, психологическая, социально-бытовая, социально-правовая помощь тяжелобольным жителям Липецкой области, а также нуждающимся в паллиативной медицинской помощи липчанам, в том числе детям 3-18 лет, на основании системного взаимодействия с медицинскими организациями, организациями социального обслуживания, бизнес-структурами и добровольцами.

Еще один крупный грант, более 4,8 млн рублей, выделен на проект «Дорога к взрослой жизни». Его реализует Липецкая региональная общественная организация родителей детей с расстройством аутистического спектра «Вырастите мир. Аутизм в Липецке». Проект направлен на помощь детям и подросткам с расстройством аутистического спектра в освоении и развитии жизненных навыков, которые применяются ежедневно и крайне необходимы для самостоятельной жизни во взрослом возрасте. Освоение этих компетенций должно быть своевременным и начинаться уже в школьном возрасте.

В число победителей вошли также проекты патриотической направленности, формирования здорового образа жизни и другие. С полным списком можно ознакомиться здесь.