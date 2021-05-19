18 мая во Дворце спорта «Молодежный» прошло торжественное открытие регионального этапа всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». За победу борются 150 семиклассников из 20 районов Липецкой области.

В первый день школьники состязались в спортивном многоборье: бег на 60 и 1000 метров, подтягивание на перекладине (юноши), сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки), подъем туловища из положения «лежа на спине», наклон вперед из положения «сидя», прыжки в длину.

Завтра их ждет теоретический конкурс и эстафетный бег. Тогда же станет известна и команда-победитель. Она будет представлять Липецкую область на финальном этапе состязаний, который пройдет в сентябре во Всероссийском детском центре «Орленок».

Справочно

Ежегодные Президентские соревнования в Липецкой области проводятся в три этапа: школьный, муниципальный, региональный и собирают более 40 тысяч участников.

Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские состязания» проводятся с 2010 года в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 года № 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников».