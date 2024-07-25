Сегодня, 25 июля, стартует заявочная кампания первого грантового конкурса Президентского фонд культурных инициатив 2025 года, куда могут быть представлены проекты в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Подать заявку можно до 10 сентября 2024 года. Предусмотрено девять тематических направлений: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ», «Мы вместе». Участвовать могут некоммерческие организации (за исключением государственных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий), коммерческие организации, индивидуальные предприниматели.

Конкурс проводится в целях поддержки, популяризации и сохранения общероссийской культурной идентичности, укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, поддержки коллективов и деятелей культуры, выступающих за патриотизм, преданность стране и достижение целей специальной военной операции, поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, в том числе в новых субъектах Российской Федерации и на освобождаемых территориях.

Президентский фонд культурных инициатив, созданный по предложению Президента России Владимира Путина, всесторонне поддерживает проекты в области культуры, искусства, креативных и творческих индустрий. На сегодняшний день Фонд подвел итоги 12 грантовых конкурсов. Поддержку получили более 8000 творческих инициатив из всех регионов России на общую сумму более 31 млрд рублей. Общий объем поддержки на 2021-2025 годы составляет 42,5 млрд рублей.

«Проекты, поддержанные фондом, делают значимый вклад с социально-экономическое развитие регионов и достижение показателей национальной стратегии», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.