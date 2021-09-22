22 сентября состоялось заседание президиума Регионального политсовета. На нем были рассмотрены следующие вопросы: о результатах выборов, создание фракции «Единой России» в Липецком областном Совете депутатов, избрание руководителя фракции, предложение кандидатуры для выдвижения на должность председателя Липецкого областного Совета депутатов седьмого созыва, а также о кандидатуре для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации-представителя от Липецкого областного Совета депутатов седьмого созыва.

Об итогах избирательной кампании рассказал секретарь Липецкого регионального отделения партии, губернатор Игорь Артамонов.

«Единая Россия» на прошедших выборах в Госдуму и облсовет показала хороший результат, – сказал Игорь Артамонов. – По Центральному федеральному округу мы занимаем 6 место по явке и количеству голосов, отданных за партию. Мы получили все три мандата в Госдуму: один по федеральному списку и два по одномандатным округам. В тоже время результат выборов по городу Липецку заставляет серьезно проанализировать ситуацию, тщательно подготовиться к следующим выборам».

После его выступления члены Президиума приняли решение о создании фракции «Единой России» в Липецком областном Совете депутатов и выдвинули на должность руководителя фракции Дмитрия Аверова. Его кандидатура была утверждена единогласно.

Спикера областного парламента члены Президиума избирали тайным голосованием из двух кандидатур: Дмитрия Аверова и Владимира Богодухова. За Дмитрия Аверова проголосовали единогласно. Решение Президиума регионального политсовета будет направлено для утверждения в Президиум Генсовета партии. После этого уже на сессии областного Совета депутаты изберут нового спикера.

Также члены Президиума утвердили своим решением кандидатуру Максима Кавджарадзе для наделения его полномочиями сенатора Российской Федерации-представителя от Липецкого областного Совета депутатов седьмого созыва.