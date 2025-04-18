При максимальной безопасности

Состоялось заседание районной антитеррористической комиссии. В нем приняли участие глава Добринского района Александр Пасынков, его заместители, главы поселений, представители силовых ведомств, в частности, ОМВД России по Добринскому району, УФСБ России по Липецкой области, МЧС, прокуратуры и других служб.

На комиссии обсудили вопросы по обеспечению мер безопасности, предупреждению проявлений терроризма на территории района в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Пасхи Христовой и 80-летия Великой Победы. До приглашенных довели меры антитеррористической защищённости объектов образования, культуры, транспортной инфраструктуры при проведении массовых мероприятий.

«Мы будем применять в работе лучшие практики и новые форматы реализации мероприятий по обеспечению безопасности жителей региона и противодействию идеологии терроризма. В сегодняшних условиях это одна из главных наших задач, с который мы должны, безусловно, справиться», – говорит губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.