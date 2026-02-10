При ограничениях мобильного интернета будут работать больше сайтов, которыми пользуются жители Липецкой области

Жителям Липецкой области теперь доступно больше сервисов и мобильных приложений, которые будут работать в условиях ограничения мобильного интернета.

В «белый список» Минцифры РФ вошли:

– банки ВТБ и ПСБ;

– службы доставки «Сдэк», «Купер» и «Самокат»;

– медиахолдинг ВГТРК, телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ», издания «Коммерсант» и «Парламентская газета», дистрибьютор телеканалов в цифровой среде «Витрина ТВ»;

– ряд сервисов ФНС России;

– ГИС ЖКХ;

– железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс»;

– операторы электронного документооборота «Тензор» и «СКБ Контур»;

– онлайн-кассы «Эвотор»;

– мобильное приложение «Инспектор» для дистанционных проверок бизнеса;

– компания «Росагролизинг»;

– сеть магазинов «Детский мир»;

– сеть «Бургер Кинг»;

– маркетплейс «Мегамаркет».

В список цифровых платформ, доступных в периоды отключений мобильного интернета, входят наиболее значимые и востребованные российские сервисы и сайты, в том числе региональные. В Липецкой области это мобильные приложения «Электронный дневник Липецкой области», «Горпарковки» и ресурс camera.lipetsk.ru для оперативных служб и служб спасения. Перечень формируется по согласованию с органами, отвечающими за обеспечение безопасности, отметили в региональном минцифры.