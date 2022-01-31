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В Липецкой области при содействии спецподразделений регионального управления Росгвардии пресечена деятельность межнациональной преступной группы, причастной к производству, перевозке и хранению в целях сбыта немаркированных сигарет в особо крупном размере.

В результате совместных действий региональных управлений ФСБ, Росгвардии, МВД и Прокуратуры задержаны участники группы, среди которых граждане России и Украины.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в арендованных промышленных и складских помещениях обнаружены контрафактные пачки сигарет и нефасованные табачные изделия 17 наименований мировых производителей, а также акцизные марки к ним.

По данному факту возбуждены уголовные дела.