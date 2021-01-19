Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора фигурантам уголовного дела о мошенничестве при строительстве изолятора временного содержания в Ельце. Руководитель и прораб ООО «Монолит» признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в 2013-2015 годах при строительстве в рамках госконтракта административных зданий изолятора временного содержания и отдела Министерства внутренних дел РФ по городу Ельцу руководитель ООО «Монолит» и его соучастник, выполнявший функции прораба, договорились о хищении бюджетных средств.

Внеся ложные сведения в акты приемки работ об их стоимости и выполненных объемах, завысили расценки почти на 12 миллионов рублей. Денежные средства были перечислены на расчетный счет подконтрольной фигуранту стройфирмы в полном объеме.

Похищенными деньгами обвиняемые распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб государству в особо крупном размере.

Фигуранты действовали в рамках государственного контракта на сумму более 277 миллионов рублей. Завышение стоимости стройматериалов и работ были выявлены в ходе ревизии сотрудниками МВД России.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении мошенничества фигуранты не признали, выдвинув свою версию произошедшего. Вместе с тем их доводы следствие расценило, как попытку избежать уголовной ответственности и опровергло собранными доказательствами, в числе которых показания свидетелей, результаты следственных действий и строительно-технических экспертиз, подтвердившие выводы следствия о хищении бюджетных средств.

Приговором суда прорабу назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Уголовное дело в отношении экс-руководителя стройфирмы прекращено в связи с его смертью.