Прибавку к страховой пенсии в августе получат более 75 тысяч работающих пенсионеров Липецкой области. Перерасчёт коснётся жителей региона, которые получают страховые пенсии по старости и по инвалидности, если работодатели в прошлом году уплачивали за них страховые взносы. Отделение СФР по Липецкой области проактивно произведет перерасчет.

Прибавка носит индивидуальный характер и зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера, а точнее от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов. Стоит отметить, что с 1 января 2023 года на 4,8% были увеличены страховые пенсии неработающим пенсионерам, а с 1 апреля — на 3,3% гражданам, которые получают социальные пенсии.