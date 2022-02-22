Чистая прибыль липецкого ПАО «Добринский сахарный завод» французского производителя Sucden по итогам 2021 года выросла более чем в пять раз и составила 1,89 млрд рублей. Об этом сообщает ABIREG.RU со ссылкой на данные бухгалтерской отчетности компании.

По итогам 2020 года завод отчитался о падении прибыли с 804,79 млн до 361,48 млн рублей. За последние несколько лет показатель 2021 года является рекордным. Для сравнения: до уровня 2020-го прибыль опускалась лишь в 2017 году. В 2018-м показатель равнялся 705 млн рублей.

Выручка предприятия по итогам 2021 года продемонстрировала рост на 30%. Оборот вырос с 7,47 млрд до 9,78 млрд рублей. Себестоимость продаж увеличилась по сравнению с 2020-м на 894,8 млн рублей и составила 6,8 млрд рублей. Прибыль от продаж выросла более чем в два раза и составила почти 2,5 млрд рублей.