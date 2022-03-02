Сегодня в реабилитационно-оздоровительном центре «Клён», где проживает сто детей из Луганска и Донецка, состоялся турнир по игровым дисциплинам на консоли FIFA22, GranTurismo на PS5, а также по Поиску в сети Интернет. Его организаторами стали Липецкое отделение Федерации киберспорта России при поддержке киберспортивной региональной организации «Красный носорог», а также IT-CUBE.ЛИПЕЦК и студентов спортивного клуба «Зевс» Липецкого государственного технического университета.

Участие в киберспортивных состязаниях приняли ребята в возрасте от 6 до 16 лет. Помимо соревновательной части, для них была организована зона игровой виртуальной реальности и другие спортивные активности: настольный теннис, шашки и шахматы.

В каждой из трех дисциплин турнира было определено по три призёра. Самому старшему из них 16 лет, самому младшему победителю – 8. По отзывам участников соревнований, помимо наград они получили множество позитивных эмоций. Организаторы планируют провести подобные соревнования для ребят из Донбасса вновь.

«Региональные организации сейчас направили свои силы на то, чтобы создать для граждан из Луганска и Донецка, проживающих у нас в пунктах временного размещения, комфортные условия. Они достаточно настрадались. И наша задача – обеспечить им не только крышу над головой, но и досуг», – прокомментировал глава региона Игорь Артамонов.