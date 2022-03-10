Выплату в размере 10 тысяч рублей, обещанную Президентом РФ прибывшим в Россию жителям Донбасса, в Липецкой области получил 661 человек. Об этом сегодня на брифинге для региональных средств массовой информации рассказала заместитель главы региона Ольга Белоглазова. Всего в реестр включены 782 человека. Все документы специалисты областного управления социальной политики направили в Минтруд Ростовской области, который занимается перечислением средств.

«В Липецкой области в пунктах временного размещения сейчас живут 522 человека, они полностью обеспечены всем необходимым, – рассказала Ольга Белоглазова. – Гуманитарную помощь они получали ежедневно не только от неравнодушных жителей, но и бизнеса, в частности, в один из пунктов были направлены стиральные машины. Поддержали жителей ДНР и ЛНР и сотрудники учреждений соцзащиты, они передали семьям канцелярские товары».

Все граждане в пунктах временного размещения живут по семейному принципу в спальных корпусах. Они обеспечены спальным местом и сменным постельным бельем, местом для хранения личных вещей, средствами индивидуальной защиты и гигиены, пятиразовым питанием. Ежедневно специалисты пунктов временного размещения ведут мониторинг потребностей людей в одежде, обуви, медикаментах, любых других нужд и в течение одного-трех дней обеспечивают их всем необходимым.

Для граждан, вынужденно покинувших территории ДНР и ЛНР, организована работа психологов и медицинского персонала, культурно-воспитательная работа с детьми и их родителями. С детьми занимаются воспитатели, педагоги-организаторы, музыкальные руководители, инструктора по физкультуре, педагоги дополнительного образования, волонтеры-аниматоры различных некоммерчесских организаций. Проводятся мастер-классы, спортивные и музыкальные занятия, ритмика, кружки по интересам. Школьники учатся в близлежащих образовательных учреждениях.