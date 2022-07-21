Единый день приемов по вопросам защиты прав предпринимателей организовала на площадке АНО «ЦПЭ Липецкой области» в центре «Мой бизнес» региональная Общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в рамках партийного проекта «Предпринимательство». Встречу с представителями малого бизнеса провел президент Липецкой торгово-промышленной палаты, директор АНО «ЦПЭ Липецкой области» Анатолий Гольцов.

Во время встречи предприниматели задавали вопросы по разным темам. Бизнесменов интересовали нюансы ведения внешнеэкономической деятельности, содействие в модернизации станочного парка предприятия, возможности продвижения продукции на межрегиональных выставках и в ходе бизнес-миссий, способы привлечения льготных инвестиций, а также программы поддержки производственных предприятий Липецкой области.

«Полученные от предпринимателей вопросы и предложения будут проработаны с соответствующими структурными подразделениями нашего центра. Все обратившиеся получат весь возможный перечень поддержки», – отметил Анатолий Гольцов.