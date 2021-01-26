Основной период ЕГЭ в 2021 году планируется провести с 31 мая по 2 июля. Сдавать экзамены в эти сроки будут как выпускники текущего года, так и выпускники прошлых лет. Досрочный период ЕГЭ в 2021 году проводиться не будет, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.

Для выпускников, планирующих поступать в вузы в 2021 году, для получения аттестата необходимо сдать только один обязательный предмет в форме ЕГЭ – русский язык. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году не проводится. ЕГЭ по математике профильного уровня и остальные предметы по выбору выпускники сдают по необходимости для предоставления результатов ЕГЭ при приеме в вуз. Обучающиеся 10 классов, которые завершили в 2020/21 учебном году освоение отдельных предметов, вправе в 2021 году принять по ним участие в ЕГЭ. При подаче заявления в нем необходимо перечислить предметы, которые участник планирует сдавать. При этом можно указать любое их количество. Выбирать предметы для сдачи необходимо с учетом того, по какой специальности или направлению подготовки будет продолжаться обучение и какие предметы вуз будет засчитывать в качестве вступительных испытаний. Перед подачей заявления нужно ознакомиться с этой информацией на сайтах выбранных вузов.

Прием заявлений на участие в ЕГЭ – 2021 завершится 1 февраля. Выпускники текущего года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту обучения. Выпускники прошлых лет должны подать заявление в места регистрации, определяемые региональными органами управления образованием.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов считает, что ЕГЭ – это лишь пропуск к дальнейшему образованию: «Наша основная задача – создать условия для непрерывного образовательного процесса, который способен обеспечить качество образования и воспитания подрастающего поколения».