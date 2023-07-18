Предприниматели Липецкой области могут получить до 15 млн рублей на реализацию проекта в сфере внутреннего и въездного туризма. Прием заявок на грант «Туризм» стартовал сегодня и продлится до 1 августа включительно.

«Средства можно направить на приобретение земельных участков, оборудования, мебели, материалов, инвентаря, разработку проектной документации, а также на покупку или строительство, ремонт и переустройство помещений, подключение к коммуникациям. Важно, что на покупку инвентаря и материалов должно быть направлено не более 20% от суммы», – сообщили в Липецком областном фонде поддержки МСП.

Там уточнили, что согласно условиям получения поддержки грант необходимо использовать в течение 12 месяцев со дня поступления на расчетный счет. Срок введения объекта в эксплуатацию должен составлять не более 24 месяцев. Компания также должна участвовать в проекте собственными средствами – не менее 30% от суммы. Получить дополнительную информацию можно по телефонам +7 (4742) 55-13-65, 55-12-85 или на сайте lipfond.ru в разделе гранты, подать заявку – в Фонде поддержки МСП. Он находится в Липецке на улице Кузнечная, 8, кабинет 308.

Впервые в Липецкой области грант «Туризм» начали выдавать в прошлом году. Тогда поддержку получили такие проекты, как пляж «Галичья гора» в Задонском районе, гостевые дома «Гнезда» в Усманском районе (село Арзыбовка), юртовый комплекс «Ставка Тамерлана» в Елецком районе (село Аргамач-Пальна, парк «Аргамач»), экосферы «The деревня» в Добровском районе (село Панино) и туристско-развлекательный центр «Есенин» в Ельце.

«Липецкие предприниматели проявляют заинтересованность в развитии туризма на территории региона. Они предлагают любопытные проекты и порой самостоятельно берутся за их реализацию. Разумеется, идеи, способствующие увеличению турпотока, созданию положительного имиджа региона как интересной локации для отдыха и времяпровождения, достойны поддержки», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.