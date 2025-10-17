Прием заявок на президентскую премию «Россия – страна возможностей» для липчан продлен до 26 октября

Жители Липецкой области могут подать заявку на участие во втором сезоне Премии Президентской платформы «Россия – страна возможностей» до 26 октября. Это дополнительное время – шанс для тех, кто ещё не успел заявить о себе. Финалисты получат поддержку партнеров Премии, доступ к образовательным программам, стажировкам и медийное продвижение, а также станут частью сообщества единомышленников, где продолжат развиваться и обмениваться опытом. На данный момент из Липецкой области на участие во втором сезоне поступило 260 заявок.

Подать заявку на участие во втором сезоне Премии можно на официальном сайте. Для этого необходимо рассказать о возможностях, которые вы создаете, пройти короткие тесты и пригласить не менее 10 человек из своего окружения – коллег, друзей, партнёров, которые смогут подтвердить ваш вклад в жизнь общества.

Прием заявок стартовал 26 сентября. За это время суммарно поступило 30 000 заявок. Среди участников – педагоги и предприниматели, экологи и ученые, представители культуры, спорта, медиа и бизнеса. Каждый из них по-своему меняет жизнь в своем регионе и вдохновляет окружающих действовать. Активно участвуют не только молодые люди до 35 лет, но и номинанты старшего возраста, кому за 55 лет. Особенно активно участники проявляют себя в сферах образования, культуры и добрых дел.

В 2025 году Премия будет вручаться в 10 номинациях: «Служение и созидание», «Наука и технологии», «Экология», «Спорт и уличная культура», «Добрые дела», «Предпринимательство», «Культура», «Медиа», «Образование» и «Возможности для СВОих».

В новом сезоне у финалистов и победителей будет шанс развить свои инициативы благодаря партнёрским программам. Совместно с Агентством стратегических инициатив учреждена спецноминация «Страну меняют люди», лауреаты которой получат адресное сопровождение своих инициатив. АНО «Диалог Регионы» предлагает финалистам номинации «Медиа» доступ к онлайн-курсам. Росмолодёжь открывает участие в образовательных программах и летних школах Академии творческих индустрий «Меганом», Фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ», а также стажировки, экспертную поддержку и участие в форумах. Совместно с Движением Первых финалисты и победители создадут систему наставничества в направлениях творчества, науки, медиа, добровольчества и предпринимательства. Роспатриотцентр Росмолодежи приглашает к участию в патриотических форумах и проектах в рамках номинации «Возможности для СВОих». Всероссийский студенческий проект «Твой Ход» предлагает программу стажировок для студентов. Кроме того, финалисты могут пройти обучающие курсы Мастерской управления «Сенеж», которые помогают развивать профессиональные навыки и применять их для реализации своих идей. И это лишь часть доступных партнёрских возможностей.