Прием заявок на Региональный форум молодых семей стартовал в Липецкой области

Региональный форум молодых семей в онлайн-формате состоится 12-16 октября в Липецкой области. Его основная цель – создание условий для взаимодействия молодых и активных семей региона.

Участниками форума могут стать молодые семьи, живущие в Липецкой области, состоящие в зарегистрированном браке, а также одинокие родители с детьми. Возраст участников (для полных семей – одного из супругов) не должен превышать 35 лет. Возраст детей участников не регламентируется.

Подать заявку на форум нужно до 11 октября через автоматизированную информационную систему «Молодежь России» (https://myrosmol.ru/), выбрать мероприятие «Региональный форум молодых семей» и заполнить предложенную анкету. Форум объединит образовательный, практико-ориентированный и интеллектуально-развлекательный блоки. Кроме того, при поддержке Липецкого отделения Банка России для участников проведут творческое задание «Семейная копилка».

В образовательном и практико-ориентированном блоках дистанционные вебинары и мастер-классы распределены на четыре тематических дня:

1 день (12 октября) – семейная психология;

2 день (13 октября) – здоровый образ жизни;

3 день (14 октября) – финансовая грамотность;

4 день (15 октября) – день семьи: хобби, увлечения, онлайн-викторина.

Подробная информация о программе будет опубликована в официальной группе «Молодежь Липецкой области» социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/48mol) и Instagram (48mol) не менее чем за три дня до старта форума. Все участники будут награждены сертификатами, а победители творческого задания и онлайн-викторины получат грамоты и ценные призы. Организатором форума выступает управление молодежной политики Липецкой области.

Семейно-демографическая политика находится в зоне особого внимания областных властей.

«Мы должны приложить максимум усилий для укрепления института семьи. Преодолеть негативные процессы в демографической ситуации можно только сражаясь за каждого человека, за каждую семью», – считает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.