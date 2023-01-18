Центр «Мой бизнес» Липецкой области объявляет о приеме заявок на участие в ежегодном региональном конкурсе «Экспортер года – 2022». Выявление региональных чемпионов экспортной деятельности, продвижение лучшего опыта международного сотрудничества и выход на новый уровень развития в экспорте являются основными целями конкурса.

«Наращиванию экспорта в регионе уделяется особое внимание. Липецкая область имеет значительный потенциал в этой сфере. Наши компании выпускают много качественной продукции, которая достойна широкого внимания и продвижения», – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.

Состязание проводится по следующим номинациям: экспортер года в сфере промышленности, экспортер года в сфере агропромышленного комплекса, экспортер года в сфере металлургической отрасли, прорыв года и удачный старт. «Конкурс имеет долгую историю и с каждым годом привлекает все больше предприятий разных форм собственности. И сегодня можно с уверенностью сказать, что в Липецкой области работают компании малого и среднего бизнеса, способные не только производить неизменно высококачественные конкурентоспособные товары, но и успешно представлять их на международном уровне», – отмечает начальник центра поддержки экспорта Василий Гольцов.

Конкурсная комиссия оценит участников по уровню активности, показателям экспортной деятельности и международного продвижения. Торжественное подведение итогов состоится в марте 2023 года. Победителей наградят ценными призами. Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку на электронную почту [email protected] до 1 марта. Дополнительную информацию можно уточнить на сайте мойбизнес48.рф или по телефону 37-13-89.