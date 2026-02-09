Приглашения на собеседования по итогам ярмарки вакансий в Липецке получили почти сто женщин

Специализированная ярмарка вакансий с высоким уровнем оплаты труда, ориентированная на женщин, состоялась в кадровом центре «Работа России» в Липецке. Ее посетили свыше 300 соискательниц. Из них 160 женщин заполнили анкеты для дальнейшего содействия в трудоустройстве, а 94 участницы сразу получили направления на собеседования с работодателями.

Особой популярностью пользовались предложения от таких компаний, как Филиал ПАО «Россети Центр и Поволжье», ООО «АЙ ЭЙЧ ПИ АППЛАЕНСЕС» и ООО «Липецкий механический завод». Вакансии охватывали широкий спектр профессий — от рабочих специальностей до инженерных и управленческих позиций, с зарплатой от 50 до 130 тысяч рублей.

Ярмарка высоких зарплат — это востребованный и эффективный формат, который позволяет соискательницам на одной площадке познакомиться с представителями множества предприятий, пройти первичные собеседования и уже в ближайшее время выйти на новое рабочее место, отметили в ОКУ «Центр занятости населения Липецкой области». В регионе реализуется комплексная программа поддержки женщин на рынке труда. По итогам всех проведённых ярмарок за 2025 год больше 400 женщин уже трудоустроены на предприятия с достойными условиями труда.

«Помощь жителям в трудоустройстве на хорошую работу – это забота об их благополучии и достатке семьи. Но эти ярмарки выполняют еще одну важную задачу – закрывают штатный дефицит предприятий региона. В наших кадровых центрах работают специалисты, которые умеют грамотно подбирать соискателей, сразу готовых к выполнению своих обязанностей, или предлагают кандидатам соответствующее профобучение», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.