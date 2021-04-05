Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестр) и Администрация Липецкой области в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» подписали соглашение поорганизации информационного взаимодействия для обмена сведениями об имеющихся земельных участках и территориях, пригодных для жилищного строительства, а также возможности доступа к информации неограниченного круга лиц, в том числе потенциальных инвесторов.

Основная суть соглашения заключается в оперативном внесении на публичную кадастровую карту сведений о земельных участках, пригодных для жилищного строительства. Для этого в 2020 году был проведен анализ эффективности использования земель Липецкой области, по результатам которого были определены территории, имеющие потенциал для возведения жилья.

Росреестр уже приступил к тестированию технологии по отображению пригодных для жилищного строительства территорий на публичной кадастровой карте, посредством которой, заявитель, заинтересованный в предоставлении земельного участка, сможет заполнить форму обращения и отправить его на рассмотрение в уполномоченный орган – управление имущественных и земельных отношений Липецкой области.

«Комфортное жилье существенно повышает качество жизни людей, что сегодня является приоритетом деятельности органов власти всех уровней», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.