Липецкий областной суд рассмотрел в порядке апелляции дело Полины Евтушевской, признанной приговором Октябрьского районного суда г. Липецка виновной в получении взятки должностным лицом (ч.3. ст. 290 УК РФ).

Судом установлено, что в апреле 2019 года руководитель отдела ТО Росздравнадзора по Липецкой области проводила проверку по жалобе гражданина, недовольного качеством оказанных стоматологических услуг в частной клинике «Дентал Клаб». В рамках проверки было подготовлено заключение врача-эксперта по поводу качества оказанных услуг. Евтушевская предложила управляющему «Дентал Клаб» помочь исправить выводы эксперта. Взамен пришла в клинику, где ей были безвозмездно оказаны стоматологические услуги в апреле и мае 2019 года на сумму свыше 40 тысяч рублей. Впоследствии Евтушевская внесла в экспертное заключение свои изменения, смягчив выводы врача-эксперта.

Полина Евтушевская признана судом виновной в получении взятки. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей в доход государства с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти и наделённые организационно-распорядительными полномочиями в государственных органах, на срок 3 года.

С приговором суда не согласилась сторона защиты. Евтушевская и её адвокат и подали апелляционные жалобы. Просили приговор суда отменить, осуждённую оправдать. Как указывали апеллянты, начальник отдела ТО Росздравнадзора по Липецкой области не исправляла выводы врача-эксперта, а всего лишь помогала ему подготовить качественное заключение. В день проверки в клинике «Дентал Клаб» Евтушевской была сделала компьютерная томография. Её необходимо расценивать не как получение взятки, а как тестирование медицинской техники. За дальнейшее же лечение зубов она хотела заплатить после того, как лечение будет окончательно завершено. Кроме того, неверно установлена общая стоимость стоматологических услуг. По мнению стороны защиты, она не превышает 12 тысяч рублей. Аудиозаписи разговоров Евтушевской с управляющим клиникой «Дентал Клаб» не анализировались экспертом-лингвистом. В ходатайстве на направление записей на судебно-лингвистическую экспертизу защите судом было отказано.

Исследовав представленные материалы, доводы апелляционных жалоб, выслушав и оценив аргументы, приведённые участниками процесса, Липецкий областной суд признал приговор законным и обоснованным и не усмотрел оснований для его отмены.

Проведение бесплатной компьютерной томограммы зубов Евтушевской в день проверки «Дентал Клаб» Липецкий областной суд вслед за районным судом расценил как получение взятки.

«Сам факт получения Евтушевской П.Г. 23.04 2019 медицинской услуги без оплаты бесспорно установлен судом, – обозначила судебная коллегия в своём определении. – Обращение в последующем в данную стоматологическую клинику за медицинской помощью с указанием на наличие уже сделанного снимка свидетельствует о наличии у Евтушевской уже на 23.04.2019 преступного умысла на получение бесплатной медицинской помощи. То обстоятельство, что действия в пользу ИП «Рогаткин В.В.» были произведены ею позднее, существенного значения по делу не имеют, поскольку ответственность за получение взятки наступает независимо от времени получения должностным лицом взятки – до или после совершения им действий по службе в пользу взяткодателя».

При этом, указывает суд, получая стоматологическую услугу в виде компьютерной томограммы Евтушевская выступала не как физическое лицо, а как должностное лицо. В силу требований ст. 10 Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 №273-ФЗ госслужащий обязан принимать меры по предотвращению конфликта интересов (ситуации, при которой личная заинтересованность лица, замещающего соответствующую должность, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий). В нарушение данных требований 23.04.2019 Евтушевская, понимая, что она является сотрудником органа, осуществляющего проверку, сама предложила проверяемому ею ИП Рогаткину В.В. осмотреть ее ротовую полость и проконсультировать ее по лечению, что он и сделал».

Таким образом, указывает суд, Евтушевская, понимая, что она является сотрудником органа, осуществляющего проверку деятельности медицинского учреждения, не приняла мер к предотвращению конфликта интересов, обратилась с жалобами на наличие проблем с зубами и получила бесплатную медицинскую помощь – компьютерную томограмму. Ее последующие действия лечению зубов с использованием данной компьютерной томограммы свидетельствуют о наличии единого продолжаемого преступления.

Липецкий областной суд также не согласился с тем, что исправление результатов экспертного заключения проводилось в рамках предоставленных Евтушевской полномочий. «Действительно, Евтушевская как председатель комиссии имела право составлять акт проверки и редактировать его, – указывает суд, – но составной частью данного акта является заключение эксперта, изменять выводы которого Евтушевская не имела право».

Стоимость стоматологических услуг, оказанных осуждённой, была оценена судом в соответствии с прайс-листом клиники «Дентал Клаб». Доводы защиты о том, что в другой клинике стоимость услуг оценили не выше 12 тысяч рублей, не состоятельны, т.к. каждая коммерческая организация устанавливает самостоятельно свою ценовую политику.

Оснований же для проведения судебно-лингвистической экспертизы аудиозаписи переговоров ИП Рогаткин и Евтушевской Липецкий областной суд также не усматривает. «Смысловое содержание разговоров является понятным без специальных познаний, – указала коллегия. – Аудиозаписи в совокупности с другими доказательствами позволили суду принять законное решение».

Таким образом, приговор Октябрьского районного суда г. Липецка оставлен без изменения, а жалобы осуждённой и её адвоката – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Липецкого областного суда.