Читайте нас в

Приговором Добринского районного суда житель пос. Добринка, 1974 г. рождения, признан виновным в неоднократном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Судом установлено, что 20.08.2022 г.,около 21.00, автомобиль под управлением подсудимого, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен инспектором ДПС ГИБДД ОМВД России по Добринскому району.

При проверке документов полицейский зафиксировал состояние опьянения водителя.

Медицинское освидетельствование подтвердило указанный факт.

ри этом водитель в октябре 2020 года уже был осужден Мордовским районным судом Тамбовской области за совершение аналогичного преступления (ч.1 ст.264.1 УК РФ) к 180 часам обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 8 месяцев.

В этой связи в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.264.1 УК РФ.

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину, однако от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виннового к 1 году исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства и лишением права управления транспортными средствами на 3 года.

Принадлежащий подсудимому автомобиль «Ниссан-Премьера» конфискован в доход государства.