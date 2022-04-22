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Приговором суда бывший директор МУП ЖКХ «Лев-Толстовское» признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.160 ч.3 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Как установлено материалами уголовного дела, подсудимый, являясь директором муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Лев-Толстовское» с марта 2015 г. по август 2021 г., используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений совершил хищение вверенного ему имущества, а именно строительных инструментов и строительных материалов на сумму более 92 тыс. рублей.

В ходе расследования уголовного дела подсудимый добровольно выдал похищенное и возместил в полном объеме причиненный преступлением ущерб.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 1,4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,4 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.