В творческом объединении «Развивающие игры» (ДЮЦ «Ритм» п. Добринка, руководитель Галина Евгеньевна Долматова) состоялось мероприятие «Есть такая профессия — Родину защищать!», посвящённое Году защитника Отечества и празднику 23 февраля. Гостем на нем был гвардии подполковник запаса Владимир Михайлович Бобровников со своим семейством — супругой Татьяной Александровной и сыном Макаром, одним из воспитанников творческого объединения.

— Владимир Михайлович, почему Вы стали военным?

— Есть такая профессия — защищать свою Родину. Чтобы стать настоящим защитником Отечества, надо пройти долгий и трудный путь. Всё начинается с детского сада. Я тоже ходил в детский сад. Мечтал с детства стать военным. Много рисовал и лепил на военные темы. Купит, помню, мне мама коробочку пластилина, и я леплю танки, самолёты, корабли. Затем пошёл в школу, учился хорошо. Слушал родителей и учителей. После окончания школы поступил в военное училище. Там много занимался спортом, чтоб стать сильным, мужественным и смелым. Потом началась служба в звании офицера.

Служил в Военно-воздушных силах в Польше, на Кубани, но в основном — на Северном Кавказе. Занимался обеспечением всеми видами довольствия для нашей авиации.

Вооружённым силам отдал более 30 лет. В настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе. Если Родина прикажет, будем служить дальше. И сейчас наши ребята: чьи-то отцы, братья, сёстры, дяди, тёти освобождают земли Донбасса, исконно русские земли, от фашистов. Наши ребята достойно выполняют свой долг на СВО. Мы дружны, мы сильны, мы победим!

— Скажите, пожалуйста, что значит (по-вашему) быть настоящим мужчиной?

— Быть настоящим мужчиной — это не значит быть только мужественным и смелым, хотя это, конечно, важно. Надо также быть добрым, любить Родину, любить свою семью, детей.

— Владимир Михайлович, что бы Вы пожелали нашим девчонкам и мальчишкам?

— Дорогие наши дети, вам я хочу пожелать быть здоровыми, расти мужественными и добрыми, любить своих родителей, дедушек и бабушек, уважать своих педагогов. Всегда думайте о нашей Родине.

— Татьяна Александровна, Ваш муж — военный, как это проявляется в вашей семье?

— Дисциплина — самое главное в профессии военного, поэтому у нас в семье на первом месте дисциплина во всём.

— Макар, скажи, какой у тебя папа?

— Мой папа — герой, смелый и добрый.

Семья Бобровниковых подарила собравшимся песни «Когда мы были на войне» и «Последний бой». Воспитанники творческого объединения, в свою очередь, читали стихи о Российской Армии. Артём Татаринов тоже рассказал о своём папе-защитнике.

Воспитатель Н.В. Дорофеева подготовила с детьми песню «Наша армия». Все воспитанники творческого объединения получили сладкие подарки. Мероприятие прошло на одном дыхании, оставив зрителям заряд положительных эмоций. Выражаю огромную благодарность семье Бобровниковых и всем, кто принял участие в проведении мероприятия.