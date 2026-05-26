Приходите, профинансируем!

В большой зал администрации Добринского округа пригласили работников сферы бизнеса, а также сельхозпроизводителей муниципалитета для встречи с представителями Липецкого областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства.

Ведущие консультанты Центра займов Кристина Буданцева и Центра помощи «Честный Знак» Елена Кольцова рассказали собравшимся о мерах поддержки, которые предприниматели могут получить, обратившись в этот фонд.

В частности, объяснили, как получить льготное финансирование, каких избежать ошибок при сборе документов.

Отдельно говорили о маркировке товаров. Гости подчеркнули, что для удобства заявителей и экономии времени всю необходимую информацию бизнес-сообщество может получить на сайте Фонда, а для связи оставили свои контакты.

Специалисты отметили, что с момента создания фонда в 2009 году мерами финансовой поддержки воспользовались много субъектов малого бизнеса. Представители бизнес-сообщества округа в личном порядке смогли задать интересующие их вопросы и получить индивидуальную рекомендацию.

— Подобный формат встречи с представителями сферы бизнеса в форме живого диалога, — подвела итог встречи председатель комитета экономики и инвестиционной деятельности администрации Добринского округа Галина Демидова, — позволяет сразу получить ответы и решения прямо на месте.