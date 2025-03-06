Приложением «Госуслуги Дом» теперь могут воспользоваться не только собственники квартир, но и владельцы частных домов. Они могут пользоваться всеми преимуществами приложения: передавать показания счетчиков, заказывать их поверку, оплачивать коммунальные услуги, обращаться в ресурсоснабжающие организации.

«В Липецкой области приложением «Госуслуги Дом» пользуются почти 90 тысяч жителей. Через этот сервис они оплатили 72 751 платежный документ, подали почти 4,5 тысячи коллективных заявок и 50 682 индивидуальных жалоб. Цифровые сервисы значительно упрощают многие бытовые задачи, экономят время и силы», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Скачать приложение можно бесплатно в онлайн-магазинах iOS, Google Play, RuStore и AppGallery. Авторизация осуществляется через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Минстрой России и Минцифры продолжают работу над развитием этой важной цифровой платформы.

«По данным ГИС ЖКХ, более 26% домохозяйств в России — индивидуальные жилые дома. Большинство таких домов обеспечено коммунальными услугами из централизованных систем электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения. Теперь владельцы таких домов также могут управлять своим жильем в одном окне. Наш приоритет – давать в «цифровом» виде доступные инструменты для решения всех вопросов, связанных с ЖКХ. Мы видим, что всего за полтора месяца новой функциональностью приложения воспользовались уже 200 тыс. собственников жилых домов», — рассказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

Развитие портала «Госуслуги» в настоящее время ведется по нацпроекту «Экономика данных». Он направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы и достижение технологического суверенитета и лидерства. Государственные услуги переводятся в электронный вид, оказываются в проактивном и онлайн-формате и становятся доступнее.