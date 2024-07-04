Мобильным приложением «Госуслуги.Дом» пользуются почти 50 тысяч жителей Липецкой области. С его помощью можно передавать показания счётчиков, оплачивать услуги ЖКХ, а также оставлять заявки для управляющей компании. Жители многоквартирных домов, скачавшие приложение, участвуют в обсуждении проблемных вопросов в общедомовых чатах и голосуют по вопросам повестки на собраниях собственников.

Онлайн-голосование сокращает время подготовки и проведения общих собраний, а также итогового подсчета голосов. При этом подделка подписей или решений собственников исключена: пользователь регистрируется в приложении по учётной записи портала Госуслуг. За шесть месяцев 2024 года было проведено 340 электронных голосований.

«Цифровизация сервисов сферы ЖКХ необходима для оптимизации процессов управления жилищно-коммунальным хозяйством, повышения эффективности работы отрасли, улучшения качества обслуживания населения и создания комфортных условий для наших жителей», – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.