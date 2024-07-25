Пользователями мобильного приложения «Госуслуги.Дом» стали почти 52 тысячи жителей Липецкой области. Через платформу они направили поставщикам услуг более 27 тысяч заявок. Подать их помогает чат-бот, который задает уточняющие вопросы и классифицирует проблему. После отправки приложение сообщит регламентированные сроки ответа, а когда обратная связь поступит – пришлет уведомление. Если проблема так и не решилась, пользователь может пожаловаться в Госжилинспекцию Липецкой области.

Более шести тысяч человек состоят в общедомовых чатах. За первое полугодие 2024 года проведено 340 электронных голосований с использованием системы ГИС ЖКХ.

Самые активные пользователи приложения из Липецка, Ельца, Грязинского, Лебедянского, Усманского и Данковского районов. Скачать приложение можно на платформах RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.