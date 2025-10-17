Приложением «Госуслуги Дом» уже пользуются 134 тысячи жителей Липецкой области

После сентябрьского обновления мобильного приложения «Госуслуги Дом» теперь им могут пользоваться владельцы нежилой недвижимости — кладовых, машино-мест и других помещений, находящихся в многоквартирных домах. Они получат доступ ко всей функциональности приложения. Им доступна оплата счетов, передача показаний, участие в общих собраниях и другие возможности. При желании они могут делегировать решение вопросов ЖКХ своим близким или арендаторам, выдав гостевой доступ с ограниченным набором самых необходимых функций.

«Приложение «Госуслуги Дом» является удобным способом проведения голосования на общем собрании собственников — жителям легко проголосовать за нужные решения, даже если они находятся в отъезде. Теперь проводить ОСС в доме стало проще, так как не только собственники квартир, но и владельцы нежилых помещений смогут выразить свою волю в удобное время с помощью смартфона. Гостевой доступ появился в приложении в конце 2024 года, и к текущему моменту уже более 240 тысяч пользователей подключились к объектам недвижимости, которые доверили им другие собственники», — рассказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

Приложение установили уже более 12 млн россиян, в Липецкой области — 134 тыс. жителей. Этим летом в приложении появилась новая функция — звонок в аварийно-диспетчерскую службу по номеру, указанному организациями в ГИС ЖКХ. Уже 78,6% пользователей могут совершить звонок по верифицированному номеру в случае аварийной ситуации.

Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Жильцам, которые не являются собственниками недвижимости, потребуется получить гостевой доступ от собственника. Приложение создано на базе государственной информационной системы ЖКХ («ГИС ЖКХ»). Цифровое решение развивает АО «Оператор информационной системы» при поддержке Минстроя и Минцифры России. Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.