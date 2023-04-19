Вопросам развития дорожной отрасли региона посвятили совещание, которое прошло в правительстве Липецкой области. В нём приняли участие заместитель губернатора Роман Петрухин, руководители районов и профильных ведомств, дорожные подрядчики, застройщики и эксперты научного сообщества.

В ходе совещания участники обсудили внедрение новых материалов и технологий в дорожной сфере. В частности, большое внимание уделили строительству дорог с применением металлургических шлаков. По словам генерального директора дорожного исследовательского центра «СибАДИ» Григория Левашова, результаты лабораторных исследований показали, что металлургические шлаки, несмотря на более низкую цену, по своим показателям не уступают щебню из природного камня и подходят для строительства дорог по всем национальным стандартам.

«Материал имеет хорошие характеристики прочности и морозостойкости. Использовать его можно как для обустройства основания дорог, так и для производства асфальтобетона», – рассказал Григорий Левашов.

По словам эксперта, в качестве альтернативы песку в основании дорожной конструкции в качестве дренажного слоя можно использовать доменный гранулированный шлак. Он обладает более высоким коэффициентом фильтрации, чем обычный песок, что позволяет использовать меньше материала, необходимого, например, при обустройстве «подушки» основания дороги.

«Обмен опытом и передовыми технологиями – это всегда глоток свежего воздуха. Рассмотрим вариант применения различных видов металлургических шлаков в дорожном строительстве в соответствии с утверждёнными нормативами», – подвёл итог встречи Роман Петрухин.